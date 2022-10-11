Cezayir'in Medgaz boru hattında milyarlarca metreküp doğal gaz taşınacak! Enerji krizinde fırsat

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa, 'U' dönüşü yaparak Cezayir gazına yöneldi. Yıllık doğal gaz taşıma kapasitesi 32 milyar metreküp olan Trans-Mediterranean boru hattıyla Avrupa'daki krize çare aranıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği (AB) Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson, Trans-Mediterranean boru hattından Avrupa'ya temin edilecek doğal gazın tarihi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Enerji Komisyonu Komiseri Kadri Simson, Avrupa'nın Rusya'da temin ettiği doğal gazın Cezayir'den tedarik edilmesinin "tarihi bir fırsat" olduğunu belirtti.

DOĞAL GAZ TEDARİKİNDE TARİHİ FIRSAT

Başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Forumu'nun açılışında konuşan Simson, AB ülkelerinin Rusya'dan gelen doğal gaza bağımlılıklarını yüzde 41'den yüzde 7,5'e düşürdüklerini ifade etti. Simson, "Avrupa'nın güvenilir ortağı Cezayir'in doğal gaz tedariki tarihi bir fırsat olarak görülebilir." dedi.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab ise Avrupa ile doğal gaz tedarikinin ötesine geçen ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Arkab, Cezayir ve AB arasındaki enerji ortaklığının yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisinin geliştirilmesi, teknoloji ve bilgi transferi alanlarına taşınmasını arzu ettiklerini kaydetti.

32 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ

Cezayir ile AB arasındaki enerji diyaloğunun dördüncü üst düzey yıllık toplantısı da dün Enerji ve Maden Bakanı Arkab ile AB Enerji Komisyonu Komiseri Simson başkanlığında yapılmıştı.

Cezayir, İtalya'nın Sicilya Adası'nı Tunus üzerinden Cezayir'e bağlayan ve yıllık maksimum 32 milyar metreküp taşıma kapasitesine sahip Trans-Mediterranean boru hattıyla İtalya'ya doğal gaz sağlıyor.

Cezayir'den İspanya'ya uzanan Medgaz boru hattının yıllık kapasitesinin ise yaklaşık 10 milyar metreküp olduğu belirtiliyor.

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