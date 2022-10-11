Cep telefonu mobil tarifeye zam geldi mi? Vodafone tarifelere zam 2022, Turkcell tarife zammı 2022 Türk Telekom
Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişiklik yapıldı. Mobil iletişim ücretlerine zam geldi Böylece yapılan son değişiklikle birlikte yapılan zamlar yüzde 77'yi buldu. BTK'nın internet sitesinde yer alan karara göre mobil azami ücret tarifelerine zam geldi. Yurt içi aramalarda azami ücret dakika başı 1.23 TL'den 1.55 TL'ye yükseltildi. Cep telefonu tarifelerine zam! Hangi tarife ne kadar oldu?
BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan karara göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1,55 TL’ye yükseldi. Mobilde yapılan işlemlere son bir yılda gelen zamlar yüzde 77'yi buldu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan karara kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1,23 TL’den 1,55 TL’ye yükseldi.
Habertürk'te yer alan habere göre, yeni düzenleme ile numara değişikliği işlem ücretleri 67,11 TL'ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL'ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yurtdışını Arama Ücreti'nin dakikası ise 15,42 TL'ye çıktı.
İŞTE YENİ MOBİL İLETİŞİM TARİFE ÜCRETLERİ
Hizmet Türü 1 Ekim 2021 1 Nisan 2022 1 Ekim 2022
Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 0,8753 1,23 1,55
Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) 8,7 12,23 15,42
İsim/Unvan Değişikliği (işlem) 11,33 15,93 20,09
Hat Devir Ücreti (işlem) 16,58 23,32 29,42
Numara Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11
SIM Kart Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11
Açma, Kapama Ücreti (işlem) 38,58 54,27 68,46
Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) 62,91 88,49 111
Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,54 2,16 2,72
Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 1,15 1,61 2,03
Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 2,46 3,46 4,36
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