Cep telefonu mobil tarifeye zam geldi mi? Vodafone tarifelere zam 2022, Turkcell tarife zammı 2022 Türk Telekom

BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan karara göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1,55 TL’ye yükseldi. Mobilde yapılan işlemlere son bir yılda gelen zamlar yüzde 77'yi buldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan karara kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1,23 TL’den 1,55 TL’ye yükseldi.

Habertürk'te yer alan habere göre, yeni düzenleme ile numara değişikliği işlem ücretleri 67,11 TL'ye, Açma-Kapatma bedel, 68,46 TL'ye ve Bilinmeyen Numaralar servisi 4,36 TL'ye yükseldi. Ayrıca Yurtdışını Arama Ücreti'nin dakikası ise 15,42 TL'ye çıktı.

İŞTE YENİ MOBİL İLETİŞİM TARİFE ÜCRETLERİ

Hizmet Türü 1 Ekim 2021 1 Nisan 2022 1 Ekim 2022

Yurtiçi Arama Ücreti (TL/dk) 0,8753 1,23 1,55

Yurtdışını Arama Ücreti (TL/dk) 8,7 12,23 15,42

İsim/Unvan Değişikliği (işlem) 11,33 15,93 20,09

Hat Devir Ücreti (işlem) 16,58 23,32 29,42

Numara Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11

SIM Kart Değişikliği (işlem) 37,82 53,2 67,11

Açma, Kapama Ücreti (işlem) 38,58 54,27 68,46

Yurtiçi Kısa Mesaj Ücreti (kuruş/mesaj) 62,91 88,49 111

Yurtdışı Kısa Mesaj Ücreti (TL/mesaj) 1,54 2,16 2,72

Posta ile İletilen Ayrıntılı Fatura Ücreti (TL/sayfa) 1,15 1,61 2,03

Bilinmeyen Numaralar Servis Ücreti (TL/dk) 2,46 3,46 4,36



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