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Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak
Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:14:33 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 6 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 6 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Ekim'de Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 6 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.

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