  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çalışmak için Almanya'ya gitmek isteyenler dikkat! Fırsat kartı uygulaması için tarih belli oldu

Provokasyona giden CHP'liler ağızlarının payını böyle aldı! Yuhalayıp gönderdiler

Türkiye'nin dev şirketi satışa çıktı! İki firmadan üst üste sürpriz haber: Teklif için adım attı! Son durum

CHP’liler bu habere çıldıracak! Zam beklenmiyor

Türkiye'nin konuştuğu haber: "CHP sadece köstek oldu" diyen AK Partili vekilden AK Parti ve MHP çıkışı!

Uçan arabalar geliyor! Araba alanlar: Hem yola ihtiyaç yok, bu tarihten sonra geliyor! Olumlu tepki çeken gelişme

Erdoğan'ın ziyareti sonrası flaş gelişme! Türkiye ile BAE'den ortak adım

Kardeş ülkeye askeri destek!

Emeklilere müjde! En düşük emekli maaşı 9 bin 894 TL olacak

İzleyenlerin vicdanını yaralayan anlar! Zalim yahudiye lanet yağdı
Dünya Cezayir'den France 24'e, "Çöplük kanalı"
Dünya

Cezayir'den France 24'e, "Çöplük kanalı"

Yeniakit Publisher
2023-07-29 07:32:00 -
Cezayir'den France 24'e, "Çöplük kanalı"

Cezayir resmi haber ajansı APS, Fransız televizyon kanalı France 24'ün yayınlarını bu hafta başında Cezayir'in farklı bölgelerinde çıkan yangınlarla ilgili yayınlarını protesto ederek, kanalı “çöplük kanalı” olarak niteledi.

APS’de yayınlanan makalede, Fransa devletine bağlı France Medias Monde bünyesindeki France 24, "Cezayir’e karşı kampanya düzenlemekle” suçlanarak, sert eleştiriler yöneltildi.

France 24... çöplük kanalı” başlığıyla yayınlanan makalede, “Akdeniz havzasının çoğu bölgesinin alevler içinde olduğu bir dönemde, müptezel ve rezil France 24 kanalı, Cezayir’i hedef almaktan başka bir şey bulamadı." ifadelerine yer verildi.

Makalede, kanalın "Cezayir'i hedef alarak, basın ilke ve kurallarını tamamen ihlal ederek temel mesleki etik kurallarına saygı göstermediği” belirtilerek, “Kötülük, kaos ve manipülasyon kanalı, hiçbir çabadan kaçınmayan ve yangınları söndürmek için maddi ve insani imkanlarını seferber eden Cezayir hakkındaki kullanan rezil yalanlarını durdurmalıdır.” denildi.

Cezayir'i kasıp kavuran şiddetli yangınların, yangının hızla yayılmasına neden olan aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar sonucu olduğuna dikkat çekilen makalede, 23 Temmuz’da başlayan yangınların, ilk gününde itfaiye uçaklarının müdahalesi için olumsuz hava koşullarına rağmen, 48 saat içinde tamamen kontrol altına alındığın vurgulandı.

Makalede, France 24’ün Cezayir tarafından terör örgütü listesine alınan ayrılıkçı Amaziğ-Berberi Kabail Bölgesi Kendi Kaderini Tayin Hakkı Hareketi’nin (MAK) propagandası çerçevesinde yayın yaptığına dikkat çekilerek, kanalın yangınlardan etkilenen diğer 17 bölge göz ardı ederek bunun yerine “terör örgütü MAK” tarafından hedef alınan iki kentten bahsetmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Fransız dış basın yetkilileri ders çıkarmak ve bu kanalın birçok Afrika ülkesi tarafından istenmemesinin nedenini anlamak için neyi beklediği sorusuna yer verilen makalede, “Fransa'nın istenmeyen hale geldiği Afrika'da artık yeri yoksa, suç, nefreti yayan ve kaosu kışkırtan medya kompleksi "France Medias Monde’dündür.” denildi.

Makalede, daha iyi bir geleceği arzulayan Afrikalıların artık Fransız cumhurbaşkanlığının politikasının bir uzantısı olan bir medya aracını istemediklerine dikkat çekilerek, Cezayir makamlarının France 24’ün ülkedeki bürosunu kapatmasının “ne kadar doğru” olduğu vurgulandı.

Cezayir makamları, 13 Haziran 2021’de France 24'ün Cezayir’deki akreditasyonunu “dezenformasyon” yaptığı gerekçesiyle iptal etmişti.

Fransa-Cezayir ilişkilerindeki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'nun haziran ayında Paris'e yapacağı ziyareti ertelenmişti. Tebbun, daha sonra sırasıyla Rusya, Katar, Çin ve Türkiye’ye resmi ziyaretler gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayirli mevkidaşıyla görüştü

Cezayir Avrupa’ya elektrik ihraç edecek
Cezayir Avrupa’ya elektrik ihraç edecek

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cezayir Avrupa’ya elektrik ihraç edecek

26 Mayıs 1883: Cezayirli Mücahid Lider Abdülkadir el-Cezairî'nin vefatı
26 Mayıs 1883: Cezayirli Mücahid Lider Abdülkadir el-Cezairî'nin vefatı

Tarih

26 Mayıs 1883: Cezayirli Mücahid Lider Abdülkadir el-Cezairî'nin vefatı

İslam dinine geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var! O sözler: Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli...
İslam dinine geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var! O sözler: Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli...

Yaşam

İslam dinine geçen İspanyolların sayısında ciddi bir artış var! O sözler: Fas, Pakistan, Bangladeş, Senegal ve Cezayir kökenli...

Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...
Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...

Dünya

Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23