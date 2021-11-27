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Dünya Cezayir'den 'Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği' sinyali
Dünya

Cezayir'den 'Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği' sinyali

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Mart 2022'de ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği sinyali verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:46:00 -
Cezayir'den 'Esed rejiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılabileceği' sinyali

Cezayir devlet televizyonu haberine göre Tebbun, Esed yönetiminin Arap Birliği Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı sorusu üzerine "Aslında Suriye'nin zirvede olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerinin ayrılanları bir araya getirme amacı güden bir ülke olduklarını söyleyen Tebbun, "Bir Arap Zirvesi düzenlediğimizde, bunun parçalanmış Arap dünyasının yeniden birleşmesi için kapsayıcı olmasını istiyoruz." dedi.

Arap Birliği, 12 Ekim 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almış ve Arap büyükelçilerinin, Esed rejimi sivillere tam koruma taahhüdünü kesin olarak yerine getirene kadar Şam'dan çekilme çağrısında bulunmuştu. Cezayir, söz konusu karar karşısında çekimser tutum sergilemişti.

 

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