  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...
Dünya

Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...

Yeniakit Publisher
2023-07-07 11:33:00 -
Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...

Cezayir, siyonist işgal rejiminin büyük bir yıkım gerçekleştirdiği Cenin kenti için 30 milyon dolarlık mali katkı yapacağını duyurdu.

Siyonist rejim, 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırı başlattı.

Yaklaşık 48 saat süren saldırılar sırasında, evleri yıkan, arabaları yakan, ekili arazilere, yollara ve altyapıya zarar veren siyonist işgal rejimi, bölgede büyük yıkıma yol açtı.

Saldırılar sırasında 4'ü çocuk 12 Filistinli şehid oldu, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralandı.

Cezayir, Cenin kenti ve kampına düzenlenen barbarca saldırıların ardından, kentin yeniden inşasına yardım etmek için 30 milyon dolarlık mali katkı sağlamaya karar verdi.

El-Fetih lideri Mahmud Abbas'ın, mali katkısından dolayı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, teşekkür ettiği belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23