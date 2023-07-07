Cezayir'den Cenin için 30 milyon dolarlık destek...
Cezayir, siyonist işgal rejiminin büyük bir yıkım gerçekleştirdiği Cenin kenti için 30 milyon dolarlık mali katkı yapacağını duyurdu.
Siyonist rejim, 3 Temmuz'da işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine saldırı başlattı.
Yaklaşık 48 saat süren saldırılar sırasında, evleri yıkan, arabaları yakan, ekili arazilere, yollara ve altyapıya zarar veren siyonist işgal rejimi, bölgede büyük yıkıma yol açtı.
Saldırılar sırasında 4'ü çocuk 12 Filistinli şehid oldu, 20'si ağır olmak yaklaşık 120 kişi yaralandı.
Cezayir, Cenin kenti ve kampına düzenlenen barbarca saldırıların ardından, kentin yeniden inşasına yardım etmek için 30 milyon dolarlık mali katkı sağlamaya karar verdi.
El-Fetih lideri Mahmud Abbas'ın, mali katkısından dolayı Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a, teşekkür ettiği belirtildi.
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