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Aktüel

Cezayir'deki terör operasyonunda bir asker yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:01:18 -
Cezayir'deki terör operasyonunda bir asker yaşamını yitirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de teröristlerle yaşanan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ordunun Ayn ed-Defla kentine bağlı Tarık bin Ziyad ilçesinde silahlı bir terörist gruba karşı düzenlediği operasyon sırasında çatışma yaşandığı, çatışmalar sırasında bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Teröristlere karşı yürütülen operasyonun devam ettiği, bölgede tarama çalışmalarının yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada terörist grup hakkında bilgi verilmezken, Cezayir ordusu 90'lı yıllardan bu yana dağlık bölgelerde terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlar yürütüyor.

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