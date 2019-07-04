0553 313 94 23

Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
Cezayir’de yeni hükümet için ‘ordusuz’ diyalog önerisi

Cezayir’in geçici Cumhurbaşkanı Abdelkader Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu.


Yaklaşık 30 yıldır Abdülaziz Buteflika’nın cumhurbaşkanlığında yönetilen Cezayir’de son yıllarda sağlık durumu kötüye giden 82 yaşındaki Buteflika’nın yeniden aday olması, ordunun ise bu süreçteki müdahaleleri nedeniyle halk sokaklara dökülmüştü. Gösteriler devam ederken, Buteflika’nın sağlık durumunu bahane ederek 2 Nisan’da istifa etmesinin ardından yeni seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici bir hükümet kurulmuştu. Geçici hükümette cumhurbaşkanlığı görevine, Buteflika Hükümeti’nin Meclis Başkanı Abdelkader Bensalah 9 Nisan’da getirildi.


Bensalah, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanmak için ne siyasi otoritelerin ne de ordunun dahil edilmeyeceği bir diyalog çağrısında bulundu. Geçici Cumhurbaşkanı Bensalah dün yaptığı açıklamada, “Diyalog süreci, halk nezdinde güvenilir, bağımsız, bir parti üyeliği veya siyasi hırsları olmayan ulusal kişilikler tarafından; tam bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütülecek. Askeri kurumlar da dahil olmak üzere devlet, hiçbir bileşeni ile bu süreçte rol almayacak, yalnızca gözlemci olarak katılım sağlayacaktır” dedi.



“Gerçekçi olmayan gereksinimler”


Bensalah yaptığı açıklamalara, “Mevcut durumu uzatacak ve ülkemizi bir belirsizlik ve istikrarsızlık kaynağı olan anayasal boşluğa sürükleyecek, gerçekçi olmayan gereksinimleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi” sözleriyle devam ederken, uzlaşı talebinde bulundu. Geçici Cumhurbaşkanının konuşması görev süresinin 9 Temmuz’da bitmesinden hemen önce gerçekleşti.


Cezayir’de seçimlere günler kalmasına rağmen yeterli sayıda aday bulunmaması, seçimlerin gerçekleştirilmemesi gibi bir ihtimali doğuruyor. Bu nedenle Abdelkader Bensalah, herhangi bir tarih vermeden, yeni bir cumhurbaşkanın seçilene kadar görev ve sorumluluklarını devam ettireceğini açıkladı.


Geçici Cumhurbaşkanı Bensalah, ilk diyalog çağrısını 6 Haziran tarihinde gerçekleştirmişti. İlk çağrıda, tüm siyasilerin bir araya gelerek cumhurbaşkanlığı seçiminin organize edilmesi için bir uzlaşmaya varmalarını istedi. Ancak bu çağrı anlaşmazlık nedeniyle reddedildi.



Birçok kişiye çağrı yapıldı


Her hafta düzenlenen rejim karşıtı gösterilerin 20’ncisi bu Cumartesi günü Cezayir’in 57. Bağımsızlık Günü’nde gerçekleştirilecek. Geçici Başkan çağrısına devam ederken, yüzlerce Cezayirli gösterici, gösterilere büyük bir katılım sağlanması için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    1. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    2. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    3. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    4. Akıncı Üssü davası
    5. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    6. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    7. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    8. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    9. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    10. Memur-Sen Öner’e emanet
    11. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    12. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    13. "15 Temmuz'u Anlamak" Paneli
    14. Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı..
    15. Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano..
    16. KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı..
    17. FETÖ’den yargılanan tarihçi yazar..
    18. Başkan Şerifoğulları, “Kapalı kapılar..
    19. ‘İlk Adım Ebe-Gebe Okulu’ projesi..
    20. Filistin Esirler Komitesi'nden "İsrail..
    21. Ahmet Hamdi Tanpınar Yarışması..
    22. "BM'nin açıkça özür dilemesi gerekir"
    23. Kocaeli'de dolandırıcılık iddiası: 3..
    24. Ankara ile Moskova belediyeleri..
    25. Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan..
    26. Malatya’da 6 kişinin yaralandığı kaza..
    27. Ağrı Belediyesinden içme suyu..
    28. Üzerine traktör sürülen genç öldü,..
    29. Kahta Belediyesi’nden iddialar ile..
    30. Balkon faciasında yaralanan baba..
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!