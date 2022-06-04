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Dünya Cezayir'de uçak bagajında ​​iki gencin cesedi bulundu
Dünya

Cezayir'de uçak bagajında ​​iki gencin cesedi bulundu

Cezayir'de Cezayir Havayollarına ait bir ticari uçağın içinde iki kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 22:01:00 -
Cezayir'de uçak bagajında ​​iki gencin cesedi bulundu

Cezayir'de Cezayir Havayollarına ait bir ticari uçağın içinde iki kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Cezayir polisinden yapılan yazılı açıklamada, Huari Bumedyen Havaalanı'nda cesedi bulunan geçlerin yaşlarının 20 ve 23 olduğu bildirildi.

Olayın ortaya çıkması sonucu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Cezayir Havayolları sendikasından AA muhabirine yapılan açıklamada, iki gencin, şirketin teknik ekiplerince Paris Orly Havalimanı'na gitmekte olan bir ticari uçağın bagaj bölümünde bulunduğu kaydedildi.

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