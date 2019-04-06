0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Cezayir’de sular durulmuyor!

Cezayirliler, Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasındaki ilk cuma gününde, eski cumhurbaşkanının müttefikleri olan kişilerin devletin zirvesinde kalmasına karşı "Hepsi gitmeli" sloganıyla protestolarına devam ediyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:22
Cezayir’de sular durulmuyor!

Cezayirliler, Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasındaki ilk cuma gününde, eski cumhurbaşkanının müttefikleri olan görevlilerin devletin zirvesinde kalmaması için "Hepsi gitmeli" sloganıyla protestolarına devam ediyor.

Buteflika'nın, aleyhindeki gösteriler karşısında istifa etmesinden sonraki ilk cuma günün her yaştan binlerce Cezayirli ellerinde bayrak ve pankartlarla başkentin sokaklarına akın etti.

Cezayirliler, Buteflika'nın müttefikleri olan kişilerin de görevden uzaklaştırılması yönündeki taleplerini sloganlarına, marşlarına, dövizlerine ve pankartlarına yansıttı. Gösterilerin sembolü haline gelen başkentin merkezindeki Posta Merkezi Binası'nın önünde her yaştan ve renkten binlerce Cezayirli, toplandı.

Göstericiler, Buteflika'nın istifasından sonra geçici cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek yasama organı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, Anayasa Konseyi'nin başındaki Tayyib Bilayz ve istifadan bir gün önce atadığı Nureddin Bedevi'nin de aralarında bulunduğu kişilerin bulundukları görevleri terk etmesi yönünde sloganlar attı.

Cezayir'de bağımsızlık dönemindeki isimlerin kurduğu ancak sonrasında ülkedeki rejimin temelini oluşturan Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) aleyhine de göstericilerin sık sık slogan attığı duyuldu.

Protestolar sırasında televizyonda heyecanla konuşan gencin yerel lehçeyle sarf ettiği, "Hepsini temizlemek lazım" sözü, göstericiler tarafından pankartlarda ve sloganlarda sıkça dile getirilirken, bazı Cezayirliler de temizlik fırçalarıyla bu söze gönderme yaptı.

Cezayir'in Amazig kökenlilerini temsil etmek adına taşıdıkları sarı, yeşil, mavi bayraklar da birçok göstericinin üzerinde olduğu göze çarptı.

Buteflika rejiminin yakın ilişki içerisinde olduğu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik tepkiler göstericilerin dövizlerine "Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin müdahalesine, hayır" sözleriyle yansıdı.

"Cezayir, Afrika'nın Türkiye'si olsun"

Gösteriler sırasında AA muhabirine konuşan Süfyan Mirahi (42), sömürge döneminde Cezayir'in Fransa tarafından tahıl ve turunçgil kaynağı için kullanıldığını bugünse yurt dışından tahıl ithal edildiğini anlattı.

Mirahi, ülkenin tek gelir kaynağı olan petrolden gelen yatırımın ülkenin kalkınmasından ziyade kişisel çıkarlar, taraftar satın almak ve "halkın öfkesini yatıştırmak için sosyal uyuşturucu" gibi kullanıldığını belirtti.

Cezayir'in elde ettiği petrol gelirleri, coğrafi konumu, genç nüfusu sayesinde büyük potansiyele sahip olduğunu ancak kötü yönetim kurbanı olduğunu vurgulayan Mirahi, "Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynaklar ve coğrafi konumu nedeniyle Afrika'nın Türkiye'si olmasını istiyoruz. Ancak yönetimdeki lobiler, kendi günlük çıkarlarını ulusal çıkarlara tercih ediyor. Bu nedenle sadece Buteflika değil tüm sistemin temizlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Mirahi, Buteflika'nın istifa ettikten sonra kenara çekilmesini doğru bulmadığını aynı zamanda mahkeme karşısında hesap vermesi gerektiğine işaret etti.

Cezayirli Esnaf Cemal Kerimi (32) ise yaşanan toplumsal hareketin Cezayir'in geçmişteki acı tecrübelerinden ders çıkardığı için çok dikkatli hareket ettiğine dikkati çekti.

Cezayir'in son olarak 2001 yılında yaşadığı toplumsal olaylarda rejimin propaganda araçlarıyla göstericileri ayrılıkçı gibi göstermeye çalıştığını belirten Kerimi, bugünkü protestolarda sosyal medyanın geleneksel medyaya karşılık verdiğini paylaştı.

Kerimi, Cezayir'de yaşanan protestoların muhalefeti veya herhangi bir liderliği kabul etmediğini sadece gücünü sokaktan aldığını belirterek, söyleyecek sözü olanların sokaklara inmesi gerektiğini dile getirdi.

Cezayir sokağının istediği değişiminin ancak şeffaf seçimler aracılığıyla olacağına, bunun da geçiş dönemini yöneten eski rejim unsurlarının devlet kademesinin zirvesindeki rolüyle mümkün olmayacağının altını çizen Kerimi, şunları söyledi:

"Eski sistemden kimsenin kalmamasını istiyoruz. Bu halk hareketini üstlenmek isteyen muhaliflere de güvenmiyoruz. Herkesin güvenini kazanmış dürüst insanları istiyoruz. Cezayir'de halkın güvenini kazanmış bir sürü isim var. Bu geçişi onlar yönetmeli."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 06:05
  1. Cezayir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ERÜ’de “1. Oğuz Boyları Sempozyumu” Düzenlendi
    1. ERÜ’de “1. Oğuz Boyları Sempozyumu”..
    2. Kuşadası’nda Tülüşah koruma..
    3. Efeler Ticaret Odası İlkokulu’nda kan..
    4. Kars’ta 6 Çocuk, anne ve babaları..
    5. “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği
    6. Kara yollarında durum
    7. Türkiye hamle yaptı... Siyonistler..
    8. Malezya'ya geçmeye çalışan 115..
    9. Uzmanlardan faizlerden kıskacından..
    10. “ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör..
    11. İneğinin arkasından gözyaşı döken nine..
    12. Cezayir’de sular durulmuyor!
    13. İran'da nehir suları yükseldi: 3 ölü
    14. Öğretmen sınav yerleri belli oldu
    15. Kadın polis memuru adayı alımı için..
    16. Atatürk Havalimanı'nda uçuş bilgi..
    17. 06.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Kaşıkçı'nın ölüm nedeni bu mu?..
    19. Kuşadası’nın yeni belediye başkanından..
    20. Yunanistan İzmir Başkonsolosu,..
    21. Karar verildi... Hepsi yok edilene..
    22. Boş arsaya, inşaatlara bile seçmen..
    23. Ankara'da yolcu otobüsü devrildi:..
    24. 5 genç otomobille gölete uçtu
    25. İzmir’de motosiklet ile otomobil..
    26. Son dakika... AK Parti'den Ankara için..
    27. İzmir’de aşırı hız can aldı
    28. İzmir'de trafik kazaları: 1 ölü, 1..
    29. Ankara’nın Polatlı ilçesinde yolcu..
    30. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Katar'da
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    AK Parti'den Bahçeli'nin yeni yerel seçim sistemi teklifine cevap
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan Levent Üzümcü'ye 'Küçük İbo'lu yanıt!
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Rekortmen başkandan Başkan Erdoğan'a çağrı
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Darbeci Hafter'e ilk darbe vuruldu
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin
    Libya müftüsü çağrı yaptı: Meydanlara inin

    Günün Karikatürü

    6 Nisan 2019
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    Seçim sonrası Fatih Erbakan'dan bomba vaat: Yüzde 50 zam yapacağız
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap
    İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın 'defter' eleştirisine pişkin cevap