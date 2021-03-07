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Dünya Cezayir'de sel felaketi: Ölüler var
Dünya

Cezayir'de sel felaketi: Ölüler var

Cezayir'in Şelf ilindeki sel felaketi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 00:34:00 -
Cezayir'de sel felaketi: Ölüler var

Cezayir'in Şelf ilindeki sel felaketi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında yer alan Şelf'te etkili olan sağanak yağışların sele neden olduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre 1'i çocuk 6 kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, araçların sürüklendiği sel nedeniyle trafiğe kapanan iki yolun açılması için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

Son dönemde kuraklık nedeniyle barajlarındaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen Cezayir'in tüm camilerinde cumartesi günü yağmur duası edilmişti.

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