Cezayir'de geçici cumhurbaşkanından ulusal diyaloga destek çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkması için siyasi güçler ile sivil toplum kuruluşlarını ulusal diyalog sürecine destek vermeye çağırdı.

Bin Salih, Cezayir Milli Mücahit Günü (20 Ağustos) nedeniyle yayımladığı mesajda, Cezayir'de en kısa zamanda cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması için hiçbir grubun dışlanmayacağı ulusal diyalog çağrısını yineledi.

Diyalog çalışmalarının kamuoyunda memnuniyetle karşılandığını belirten Bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir zorunluluk olmaktan öte ülkenin anayasal kurumlarla hareket etmesini sağlayacak acil bir çözüm olduğunu kaydetti.

Bin Salih, bu bağlamda siyasi güçlere, sivil toplum kuruluşları ve vatanperver kişilere diyalog süreci için ortam hazırlama ve destekleme çağrısında bulundu.

Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, ülkede seçimlerin yapılmasını sağlamak üzere sivil toplum ve yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi kurulması çağrısı yapmıştı.