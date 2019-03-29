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Cezayir’de en büyük Buteflika karşıtı eylem

Cezayir’in başkenti Cezayir’de yaklaşık 1 milyon kişi Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika’nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü.

29 Mart 2019 Cuma 23:25
Cezayir’de en büyük Buteflika karşıtı eylem

Cezayir’in başkenti Cezayir’de yaklaşık 1 milyon kişi Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika’nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü. Gösteri bugüne kadar düzenlenen en büyük Buteflika karşıtı eylem oldu.


Cezayir’de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın istifasını talep eden protestoların altıncı haftasında eylemci sayısı 1 milyonu geçtiği açıklandı. Protestoların başladığı Şubat ayından bu yana devlet televizyonlarının ilk defa protestoları canlı yayınladı. Göstericiler, 82 yaşındaki Buteflika’nın sağlık durumunun ülkeyi yönetmek için elverişli olmadığını ileri sürerek istifa etmesini talep etti. Genel olarak şiddetsiz geçen eylemlerde polisin, küçük bir gruba biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği gözlendi.


Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salih’in geçtiğimiz günlerde Buteflika’nın sağlık durumunun elverişli olmadığını ve görevden alınması için anayasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 23:25
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