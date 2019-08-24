Cezayir'de emniyet genel müdürü görevinden alındı

CEZAYİR (AA) - Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Emniyet Genel Müdürü Abdulkadir Buhedbe'yi görevden aldı. Cezayir Devlet Televizyonunun haberine göre, Bin Salih, 7 ay önce göreve gelen Emniyet Genel Müdürü Buhedbe'yi görevden alarak yerine Halife Unisi'yi tayin etti. Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika tarafından şubat ayında göreve getirilen Buhedbe'nin neden görevden alındığıyla ilgili bilgi verilmedi. Emniyet teşkilatının önemli isimlerinden Unisi, daha önce sınır polis müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

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