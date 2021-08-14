Cezayir’de çıkan yangınlarda 71 kişi hayatını kaybetti
Bir süredir Cezayir'i etkisi altına alan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.
Bir süredir Cezayir'i etkisi altına alan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 71'e yükseldiği bildirildi.
Euronews'in haberine göre, Cezayir'de 16 bölgede çıkan 51 yangında pazartesi gününden bu yana 71 kişi yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, ordu ve gönüllüler yangınlara müdahale ederken, özellikle 3 bölgenin yangınlardan ağır şekilde etkilendiği açıklandı.
Tizi Vuzu bölgesinde çoğu köyün tamamen kül olduğu bildirildi, yangına yeterli hazırlık yapılmadığı eleştirileri yapıldı.
Köyleri tamamen yanan halk, hükümeti ağır şekilde suçlayarak hala yanmış ceset kokularını alabildiklerini söyledi.
Ayn el-Hammam köyünde ise bir petrol istasyonun yangınların etkisiyle patlaması sonucu 5 kişilik bir aileden geriye kimse kalmadı.
Can kayıpları için ülkede ulusal yas ilan edilirken cuma namazı sonrası yaşamını kaybedenler için dua edildi.