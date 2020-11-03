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Aktüel Cezayir'de 9 ayda petrol gelirlerinde yüzde 41 oranında düşüş yaşandı
Aktüel

Cezayir'de 9 ayda petrol gelirlerinde yüzde 41 oranında düşüş yaşandı

Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, ülkenin petrol ve gaz gelirlerinin yılın ilk 9 ayında 10,4 milyar dolar azaldığını belirtti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 20:50:38 -
Cezayir'de 9 ayda petrol gelirlerinde yüzde 41 oranında düşüş yaşandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir, ülkenin petrol ve gaz gelirlerinin geçen yıla göre bu yılın ilk 9 ayında 10,4 milyar dolar azaldığını duyurdu.

Cezayir resmi haber ajansının (APS) haberine göre, Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar parlamentoda yaptığı konuşmada, Cezayir'in petrol ve gaz gelirlerinin 2019'un ilk 9 ayına oranla bu yılın ilk 9 ayında 10,4 milyar dolar azalarak yüzde 41 düşüş yaşandığını belirtti.

Enerji Bakanı Attar, petrol ve gaz gelirlerindeki düşüşün söz konusu dönemde, ülkenin bu kalemlerdeki ihracatında yüzde 14'lük düşüş ve petrolün varil fiyatındaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.

OPEC dönem başkanlığını da yürüten Attar ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının küresel petrol talebinde daha fazla düşüşe yol açabileceği endişesini de dile getirdi.


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