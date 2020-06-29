Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 905'e, Yemen'de 304'e ve Fas'ta 225'e yükselirken, Ürdün'de ise vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 905 oldu.

Ülkede 298 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı da 13 bin 571'e çıktı.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 304'e yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 10 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1128 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 432'ye ulaştığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 238 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Toplam can kaybının 225'e, vaka sayısının da 12 bin 290'a yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 833 olduğu kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 1128'e çıktığı ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının 867'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar ülkedeki virüs kaynaklı can kaybının 9 olduğu belirtildi.