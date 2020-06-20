Cezayir ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 837'ye, Yemen'de 254'e yükselirken Ürdün ve Fas'ta vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 837 olduğu belirtildi. Açıklamada, 127 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 631'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 8 bin 324'e ulaştığı aktarıldı.

- Yemen

Yemen Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 254 olduğu belirtildi. 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 922'ye çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 328'e ulaştığı aktarıldı.

Söz konusu rakamlar, Yemen hükümetinin kontrolünde bulunan bölgelerdeki vakaları kapsıyor ancak İran destekli Husilerin elindeki bölgeleri içermiyor.

- Ürdün



Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 14 kişinin ise hastalığı yendiği ifade edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısının 1015, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 722 olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

- Fas



Fas Sağlık Bakanlığı, 38 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 90 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 9 bin 839'a, iyileşen kişi sayısının 8 bin 223'e ulaştığı bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Fas'ta, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 213 kişi hayatını kaybetmişti.

