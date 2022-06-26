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Spor Cezayir-Türkiye maçı kaç kaç? Cezayir Türkiye maç sonucu:
Spor

Cezayir-Türkiye maçı kaç kaç? Cezayir Türkiye maç sonucu:

Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda ev sahibi Cezayir ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç sona erdi?

Yeniakit Publisher
2022-06-26 23:22:00 -
Cezayir-Türkiye maçı kaç kaç? Cezayir Türkiye maç sonucu:

19.Akdeniz Oyunları, Cezayir'in ev sahipliğinde başladı. Erkek Voleybol Milli Takımı ilk maçında Cezayir ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Cezayir-Türkiye maçı kaç kaç? Cezayir Türkiye maç sonucu:

Milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis'te ​​​​​​​oynanan B Grubu ilk müsabakasında Cezayir ile karşılaşırken, rakibini 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.

Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Metin Toy, 24 sayıyla en skorer isim oldu.

Erkek Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

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