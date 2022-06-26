Cezayir-Türkiye maçı kaç kaç? Cezayir Türkiye maç sonucu:
Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, Akdeniz Oyunları'nda ev sahibi Cezayir ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç sona erdi?
19.Akdeniz Oyunları, Cezayir'in ev sahipliğinde başladı. Erkek Voleybol Milli Takımı ilk maçında Cezayir ile karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Cezayir-Türkiye maçı kaç kaç? Cezayir Türkiye maç sonucu:
Milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis'te oynanan B Grubu ilk müsabakasında Cezayir ile karşılaşırken, rakibini 25-22, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yendi.
Oyunlara galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekipte Metin Toy, 24 sayıyla en skorer isim oldu.
Erkek Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.