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Aktüel Cezayir, Paris Büyük Camisi için imam ve din hocalarını yarışmayla seçiyor
Aktüel

Cezayir, Paris Büyük Camisi için imam ve din hocalarını yarışmayla seçiyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:47:06 -
Cezayir, Paris Büyük Camisi için imam ve din hocalarını yarışmayla seçiyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Din İşleri ve Evkaf Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada, Paris Büyük Camisi'nde görev almak üzere 60 din adamı seçiliyor.

Başkentte düzenlenen yarışmanın açılış töreninde konuşan Din İşleri ve Evkaf Bakanı Yusuf Bilmehdi, Fransa'nın başkentindeki "Paris Büyük Camisi"nde görevlendirilmek üzere imamlar ve din hocalarının seçileceği bir yarışmanın düzenlendiğini belirtti.

Yarışma için ülkenin farklı bölgelerinden 529 başvuru alındığını ifade eden Bilmehdi, imamlık ve din hocalığı yapmak üzere 60 kişinin seçileceğini kaydetti.

Bilmehdi, yarışmanın genel kültür ve Fransızca alanında yazılı sınavla başlayacağını söylerken, başarılı olanların ilmi, bilimsel ve dil yeteneklerinin sözlü sınava tabi tutulacağını aktardı.

Cezayir ve Fransa arasında yapılan anlaşma gereği, ülkedeki imam ve din hocaları Paris Büyük Camisi için görevlendiriliyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1926 yılında açılan Paris Büyük Camisi, Birinci Dünya Savaşı'nda Fransa için savaşan Müslümanlar için inşa edilme özelliğini taşıyor.

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