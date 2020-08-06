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Aktüel

Cezayir, Lübnan'a sahra hastanesi ve sağlık ekibi gönderiyor

Yeniakit Publisher
2020-08-06 22:18:18 -
Cezayir, Lübnan'a sahra hastanesi ve sağlık ekibi gönderiyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir Savunma Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamada yaralananların tedavisi için Beyrut'ta sahra hastanesi göndereceklerini açıkladı.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şangariha'nın Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn'la bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin tasarrufunda patlamada yaralananların tedavisi için kullanılmak üzere bir sahra hastanesi, sağlık ekibi ve tıbbi malzeme gönderilmesine karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada sahra hastanesi ve sağlık ekibinin Beyrut'a ne zaman gönderileceği hakkında ise bilgi verilmedi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı dün Lübnan'a 4 uçak ve bir gemiyle sağlık ve sivil savunma ekibinin yanısıra tıbbi malzeme, gıda ve inşaat malzemesi göndereceğini açıklamıştı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 135'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 5 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

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