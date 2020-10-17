  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Cezayir, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:19:32 -
Cezayir, Lübnan ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1846, Lübnan'da 517, Ürdün'de 330'a yükseldi, Filistin'de vaka sayısı arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında 5 kişi daha yaşamını yitirdi ve 205 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1846'ya, vaka sayısı da 54 bin 203'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 37 bin 971'e ulaştı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 1405 kişinin daha koronavirüse yakalandığı ve 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Açıklamada böylece, toplam hasta sayısının 61 bin 284'e, can kaybının da 517'ye yükseldiği kaydedildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, 20 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 1505 kişinin virüse yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 330'a, vakaların 36 bin 53'e yükseldiğini açıkladı.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 312 kişi enfekte oldu, 241 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 472 olan Filistin'de toplam vaka sayısı 58 bin 150'ye, iyileşenlerin sayısı 50 bin 898'e çıktı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük
Dünya

Azerbaycan dünyaya duyurdu: SU-25 savaş uçağını düşürdük

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü.
HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca
Siyaset

HDPKK'lı Garo Paylan'dan skandal paylaşım! Azerbaycan intikam alınca "ateşkes" diye ağlamaya başladı

İşgalci Ermenistan'ın Gence'deki sivilleri hedef alan saldırısına ses çıkarmayan HDP'li Garo Paylan, Azerbaycan saldırılara yanıt verip Erme..
Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı
Dünya

Ermenistan neden sivillere saldırıyor? Sebebini böyle açıkladı

AGİT Minsk Grubu'nun eski eş başkanı ve eski ABD Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, "Ermenistan'ın Gence'ye saldırısını kınıyorum. Bu cin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay