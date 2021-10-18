Cezayir Fransa’nın zulmünü uluslararası mehkemeye taşıyor

Münübe Yılmaz

Cezayir'de bir siyasi parti, Fransa'nın 132 yıllık sömürge yönetimi sırasında Cezayir'de Müslümanlara karşı işlediği suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması çağrısında bulundu.

1961’de Paris’te toplanan ve ülkeleri için bağımsızlık talep eden Cezayirli göstericilerin Fransız polisleri tarafından katledilmesinin 60. yıldönümünde açıklama yapan Toplum ve Barış Hareketi, “Şehitleri onurlandırmak Fransa’ya uluslararası dava açmayı gerektirir” dedi.

17 Ekim 1961'de 300'den fazla barışçıl Cezayirli göstericiyi katlederek, birçoğunun Seine Nehri'ne attıran Fransa, 1830'dan 1962'ye uzanan sömürge döneminde de yaklaşık 4.000 Müslümanı katletmişti.

Ketchaoua adlı bir Osmanlı Camii'nin kiliseye dönüştürülmesini engellemek için oturma eylemi yapan Müslümanları öldüren Fransa hakkında açıklama yapan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune geçen Pazar günü televizyonda yayınlanan bir röportajda, "Fransa bizi 132 yıl boyunca sömürgeleştirdi, bu süre zarfında güzel sözlerle silinemeyecek iğrenç suçlar vardı." ifadesinde bulundu.

Fransa’nın sömürge tarihi boyunca Müslüman halka uyguladığı zulmün uluslararası mahkemeye taşınması gerektiğini belirten Cezayirli parti, dünya ülkelerinden de destek beklediklerini aktardı.