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Cezayir, Fransa'nın peşini bırakmıyor
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Dünya Cezayir, Fransa'nın peşini bırakmıyor
Dünya

Cezayir, Fransa'nın peşini bırakmıyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde işlediği suçlarla ilgili dosyanın ele alınmasından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 05:54:00 -
Cezayir, Fransa'nın peşini bırakmıyor

Cumhurbaşkanlığının sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tebbun, ülkesinin 5 Temmuz 1962'de Fransa sömürgesinden kurtuluşunun 59. yılı münasebetiyle Cezayir halkına hitaben mesaj yayımladı.

Tebbun, ulusal hafızayla ilgili meselelerin sömürge zamanında işlenen korkunç trajediler ve suçlar karşısında Cezayir'in haklarını gözetecek ve koruyacak şekilde ele alınacağını kaydetti.

"Menfur" Fransız sömürgesinin ülkesi karşısında en güçlü ve en büyük katliam, işkence ve yıkım silahlarını kullandığını vurgulayan Tebbun, ulusal hafızayla ilgili meselelerin derin bir vizyonla ele alınacağını ve bu konudan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tebbun geçen yıl kabul edilen ve 8 Mayıs 1945 olaylarının 76. yılına rastlayan Ulusal Hafıza Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, Fransa'nın sömürge sırasında (1830-1962) işlediği suçlar için özür dilemesi talebini yinelemişti.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden oldu.

Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde 4'ü yerin üstünde 13'ü de yer altında olmak üzere en az 17 nükleer deneme yaptığı belirtiliyor.

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