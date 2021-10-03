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Dünya Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı
Dünya

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı

Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkeye yönelik yaptığı açıklamaları kınadı ve bunu, Fransız sömürgeciliği sırasında öldürülen 5 milyondan fazla direnişçinin anısına "kabul edilemez bir hakaret" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 11:52:00 -
Cezayir, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkeye yönelik açıklamalarını kınadı

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan ve devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamada, "Macron'un açıklamaları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit bir direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Macron'un ülkeye yönelik açıklamaları kınandı.

Fransa'nın işlediği sayısız sömürge suçunun Cezayir halkına karşı yapılmış bir soykırım olduğu belirtilen açıklamada, Macron'a atfedilen açıklamaların resmi olarak yalanlanmadığına dikkat çekildi.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesini kesinlikle reddettiği aktarılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün yaptığı açıklamada, Cezayir'i "Fransa'ya kin beslemekle" suçlamış, "Fransız kolonizasyonundan önce bir Cezayir ulusu var mıydı?" ifadesini kullanmıştı.

Cezayir, dün Paris'teki büyükelçisini "istişarelerde bulunmak üzere" geri çağırdığını açıklamıştı.

 

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