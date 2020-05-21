Cezayir, Fas ve Irak'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 575'e, Fas'ta 196'ya, Irak'ta 140'a yükselirken, yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün ve Filistin'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 575'e çıktığı ifade edildi.

Ülkedeki vaka sayısının 7 bin 728'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 62 olduğu kaydedildi.

- Fas



Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, düzenlediği basın toplantısında, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 196'ya yükseldiğini duyurdu.



Elyubi, 78 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 211'e çıktığını söyledi.



Ülke genelinde 182 hastanın daha iyileştiğini dile getiren Elyubi, böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 4 bin 280'e ulaştığını ifade etti.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 153 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.



Toplam can kaybının 140'a ve vaka sayısının 3 bin 877'ye çıktığı aktarılan bakanlık açıklamasında, iyileşen hasta sayısının ise 45 artarak 2 bin 483'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.



- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 684'e yükseldiği belirtildi.



Virüs kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı ülkede 428 hastanın iyileştiği aktarıldı.



- Filistin



Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapan ve karantina altında tutulan 25 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde tespit edilen vaka sayısının 55'e yükseldiği kaydedildi.













