Cezayir, Fas, Katar ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 1333'e, Fas'ta 556'ya, Katar'da 190'a, Lübnan'da 89'a yükselirken, Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 495 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 1333, vaka sayısının 36 bin 699 olduğu, 25 bin 627 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

-Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.



Virüs kaynaklı toplam can kaybının 556'ya, vaka sayısının da 36 bin 694'e yükseldiği ülkede, 25 bin 677 kişi ise sağlığına kavuştu.



-Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 190'a çıktığı belirtildi.

Ülkede 292 kişide daha virüs tespit edildiği, 303 kişinin de iyileştiği kaydedilen açıklamada, vaka sayısının 113 bin 938'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 110 bin 627'ye yükseldiği aktarıldı.

- Lübnan



Lübnan Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 292 yeni vaka tespit edildiğini, 30 kişinin iyileştiğini duyurdu.



Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 89'a, vaka sayının 7 bin 413'e, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 407'ye yükseldiğini kaydetti.



- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 20 yeni vaka tespit edildiği ve 26 hastanın iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 1303'e, iyileşen hasta sayısının da 1215'3 çıktığı aktarılan açıklamada, ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 11 olduğu hatırlatıldı.