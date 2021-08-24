Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesti

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra'nın düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Fas ile diplomatik ilişkilerini bugünden itibaren kesme kararı aldıklarını duyuran Lamamra, ilişkileri kesme kararının Cezayir vatandaşlarına ve iki ülkede yaşayan Faslılara zarar vermeyeceğini vurguladı.

Fas'ı, Cezayir'e karşı "düşmanca eylemler" yapmakla suçlayan Lamamra, "Fas'ın Cezayir'e karşı düşmanca eylemlerde bulunmaktan vazgeçmediği tarihsel olarak kanıtlanmıştır." dedi.

Lamamra, Fas güvenlik ve medya servislerinin "söylentiler çıkararak Cezayir'e savaş açtığını" da sözlerine ekledi.

Lamamra, güvenlik soruşturmalarının; Cezayir vatandaşlarının ve yetkililerinin işgalci Siyonist rejimin casus Pegasus programı tarafından gözetlendiğini ortaya çıkardığını kaydetti.

Batı Sahra sorunu

Fas ve Cezayir arasında Batı Sahra sorunu olduğu biliniyor.

Batı Sahra, Afrika kıtasının kuzeybatısında yer alan ve 1975 yılında İspanya sömürgesinden kurtulduktan sonra Fas tarafından hak iddia edilen ve günümüzde de üçte ikisini fiilen yöneten bölgedir.

Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu savunuyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas'ın siyonist işgal rejimi ile ilişkileri "normalleştirmesi" karşılığında Fas'ın, Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan bir karar almıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstermiş, " Bu kararın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Zira Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla çelişmektedir." ifadelerine yer vermişti.