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Dünya Cezayir Dışişleri Bakanı'ndan Hedasi Barajı krizi için tatmin edici çözüm bulunması çağrısı
Dünya

Cezayir Dışişleri Bakanı'ndan Hedasi Barajı krizi için tatmin edici çözüm bulunması çağrısı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Sudan, Mısır ve Etiyopya arasında siyasi krize yol açan Hedasi Barajı dosyası üzerindeki anlaşmazlığı çözmek için "tatmin edici çözümler" bulunulması çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 09:14:00 -
Cezayir Dışişleri Bakanı'ndan Hedasi Barajı krizi için tatmin edici çözüm bulunması çağrısı

Resmi temasları kapsamında Sudan ve Etiyopya ziyaretinin ardından Mısır'a gelen Lamamra, mevkidaşı Samih Şukri ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sudan, Mısır ve Etiyopya'nın hassas bir dönemden geçtiğine işaret eden Lamamra, "Tarafların tatmin edici çözümlere ulaşması önemli. Kim hangi haklara sahip ve hangi görevleri üstlenmeli. Cezayir, Hedasi Barajı meselesini önemsiyor ve Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin tehlikeye atılmasını istemiyor." dedi.

Tunus'ta yaşananların ülkenin iç meselesi olduğunu ifade eden Lamamra, "Ülkenin egemenliğine saygı duyuyor, yöneticileriyle temas kuruyor ve halkıya dayanışma içerisindeyiz." diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ise Mısır'ın Tunus halkının beklentilerini gerçekleştirmek için siyasi yönetime ve yönetim kabiliyetine güvendiğini belirtti.

 

 

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