Cezayir Dışişleri Bakanı Bukadum, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Cezayir ile Libya'nın paylaştığı ortak değerler olduğunu belirterek "Güçlü bir biçimde Libya'da barışçıl çözümün destekçisiyiz ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.



Bukadum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türk firmalarının Cezayir'de yaptığı yatırımların memnuniyet verici olduğunu söyleyen Bukadum, ülkesindeki Türk yatırımları ile Türkiye'deki Cezayirli firma yatırımlarının artmasını istediklerini belirtti.

Cezayir'in dünyaya açılması ile bürokratik ve mali engellerin kaldırılmasının Türk firmalarının gelecekte de Cezayir'e yatırım yapmasını sağlayacağına işaret eden Bukadum, "Uluslararası konularda da Türkiye'yle ve Sayın Çavuşoğlu'yla doğrudan bir iletişim içindeyiz. Her ikimizi de her iki tarafı ilgilendiren konularda, özellikle Akdeniz'le ve bölgemizdeki konularla ilgili sürekli temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bukadum, ülkesinin Libya'yla birçok ortak değeri paylaştığını belirterek "Libya halkıyla paylaştığımız ortak değerler var. Çok güçlü biçimde barışçıl çözümün destekçisiyiz ve bunun gerçekleşmesini istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Cezayir'in birlikte çalışarak Libya'daki sorunların çözülmesi gerektiğine inandığını vurgulayan Bukadum, "Bütün Libya halkının barışçıl bir çözüm bulmasını destekliyoruz. Öncelikle Libya halkının ve tabii ki bölge ve komşu ülkelerinin de bu vesileyle barışa ve refaha kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Cezayir'in, Libya'daki tüm tarafların memnun olacağı bir çözüm için çalıştığını ve bu konunun Kuzey Afrika için de önemli olduğuna dikkati çeken Bukadum, "Biz Libya'da ateşkesi destekledik. Ateşkesin sağlanması ve silahların durması gerektiği çağrısında bulunmaya zaten devam ediyorduk. Libya'da taraflar arasında siyasi diyaloğun en kısa sürede başlaması gerektiğini ilan ettik. Bir masa etrafında oturup görüşmeliler. Tabii ki Libya'daki sorunları uluslararası toplumun desteğiyle çözebileceğimize inanıyoruz ve biz elimizden gelen her türlü desteği verebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bukadum, ülkesinin Libya'daki tüm paydaşlarla iletişim içinde olduğunu ve Cezayir'in görüşlerinin tüm taraflarca kabul edildiğini de vurguladı.

- "Mali'deki geçiş sürecinin kısa sürmesini bekliyoruz"

Mali'yi ziyaret eden Bukadum, darbeyle yönetimin değiştiği ülkeye ilişkin sorulara yanıt verdi.

Ülkedeki durumun normal olmadığını ancak çözülmesi gereken bir sorun olduğunu ifade eden Bukadum, "Bu geçiş döneminin mümkün olduğunca kısa sürmesi ve anayasal düzene geri dönülmesini bekliyoruz." dedi.

Geçiş döneminin sona ermesiyle Mali halkı üzerindeki zorlukların da ortadan kalkacağını söyleyen Bukadum, "Şu anda kuzeyle güney arasındaki siyasi bölünmeden ve terör gruplarının tehditlerinden muzdaripler. Burkina Faso, Nijer ve Mali sınırında önemli sorunlar var ve bu Cezayir için de sınır tehdidi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Bukadum, Mali'yle de Libya gibi tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduklarını belirterek "Geçiş döneminin barış içinde olmasını ümit ediyoruz ve bu konuda çaba sarf ediyoruz. Mali halkına yardımcı olmak için bu ülkeye çok yatırım yapmak lazım." diye konuştu.

Libya'daki durumun da Mali'ye negatif biçimde yansıdığını ifade eden Bukadum, Mali'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik zorluklar yaşadığını belirterek "Cezayir halkı, Mali halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır." dedi.



