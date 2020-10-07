  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Cezayir, askeri doktrinde değişiklik yapmadan önce komşu ülkelere güven vermeye çalışıyor
Dünya

Cezayir, askeri doktrinde değişiklik yapmadan önce komşu ülkelere güven vermeye çalışıyor

Cezayir Savunma Bakanlığı, özellikle Afrika kıyılarında olmak üzere komşu ülkelere bir tür güvence olarak, devletin ‘devletlerin egemenliğine ve sınırların dokunulmazlığına saygı gösterme’ taahhüdünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:22:00 -
Cezayir, askeri doktrinde değişiklik yapmadan önce komşu ülkelere güven vermeye çalışıyor

Cezayir Savunma Bakanlığı, Afrika kıyılarında olmak üzere komşu ülkelere güven vermesi açısından devletin ‘devletlerin egemenliğine ve sınırların dokunulmazlığına saygı gösterme’ taahhüdünü ilan etti.

Bu ifadeler, Malili yetkililere gönderilen bir mektupta yer aldı. Mektupla birlikte Cezayir Savunma Bakanlığı, Kuzey Mali’deki sınır kasabası olan İn Halil’de Cezayirli askerlerin varlığı söylentilerini de yalanladı. Açıklama, halk referandumuna sunulacak olan anayasada ordu doktrinindeki bir değişiklikle ilgili eleştiriler çerçevesinde geldi.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında gelecek Kasım ayı başlarında yapılacak olan referandumda yeni anayasaya ‘evet’ oyu verilmesi durumunda Cezayir ordusunun sınıra yakın bölgelere müdahale olasılıkları hususunda askeri kuruluşun öngördüğü, pek hoşa gitmeyen analizlere ilişkin birçok çağrışım bulunduruyor.

Savunma Bakanlığı, Cezayirli askerlerin ülke sınırları dışındaki varlığını da yalanladı. Gelişme, Cezayir askerlerinin ‘uluslararası örgütlerin şemsiyesi altında’ operasyonlara katılmasına izin veren maddenin sürekli eleştirilmesi çerçevesinde gelişti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste
Gündem

Başörtüsü yasakçısı Üstün Dökmen yine kafayı çıkardı! Koronavirüste "suya sabuna dokunmadı"

Sabah saatlerinde bir televizyon programına bağlanan başörtü yasakçısı Üstün Dökmen, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamalarda vaka ve hast..
Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var
Dünya

Rusya'dan 52 ülke için önemli karar! Aralarında Türkiye de var

Rusya, 2021 yılından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 52 ülkenin vatandaşlarına elektronik vize kolaylığı sağlayacağını açıkladı..
Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'
Dünya

Önemli haberi üst düzey yetkili verdi! 'Yeni savunma füzesini Türkiye'ye teslim ettik'

Ukrayna devletinin savunma sanayii ihracatından sorumlu ajansı UkrSpetsExport ‘un CEO’su Vadym Nozdrya, S-125 Hava Savunma Füze sistemini Tü..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay