Cezayir, askeri doktrinde değişiklik yapmadan önce komşu ülkelere güven vermeye çalışıyor

Cezayir Savunma Bakanlığı, Afrika kıyılarında olmak üzere komşu ülkelere güven vermesi açısından devletin ‘devletlerin egemenliğine ve sınırların dokunulmazlığına saygı gösterme’ taahhüdünü ilan etti.

Bu ifadeler, Malili yetkililere gönderilen bir mektupta yer aldı. Mektupla birlikte Cezayir Savunma Bakanlığı, Kuzey Mali’deki sınır kasabası olan İn Halil’de Cezayirli askerlerin varlığı söylentilerini de yalanladı. Açıklama, halk referandumuna sunulacak olan anayasada ordu doktrinindeki bir değişiklikle ilgili eleştiriler çerçevesinde geldi.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında gelecek Kasım ayı başlarında yapılacak olan referandumda yeni anayasaya ‘evet’ oyu verilmesi durumunda Cezayir ordusunun sınıra yakın bölgelere müdahale olasılıkları hususunda askeri kuruluşun öngördüğü, pek hoşa gitmeyen analizlere ilişkin birçok çağrışım bulunduruyor.

Savunma Bakanlığı, Cezayirli askerlerin ülke sınırları dışındaki varlığını da yalanladı. Gelişme, Cezayir askerlerinin ‘uluslararası örgütlerin şemsiyesi altında’ operasyonlara katılmasına izin veren maddenin sürekli eleştirilmesi çerçevesinde gelişti