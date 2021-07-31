Cezayir, Al Arabiya'nın akreditasyonunu iptal etti

Cezayir, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyon kanalının "mesleki etik kurallara uymadığı ve dezenformasyon yaptığı" gerekçesiyle akreditasyonunu iptal etti.

Cezayir İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mesleki etik kurallarına uymadığı, medyada dezenformasyon ve manipülasyon yaptığı gerekçesiyle Al Arabiya haber kanalının akreditasyonunun geri çekilmesine karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararla ilgili daha fazla detaya yer verilmedi.

Cezayir, 13 Haziran'da , Fransız televizyon kanalı France 24'ün editöryel çalışmalarında Cezayir'e karşı açıkça bir düşmanlık içinde olduğu ve medyada dezenformasyon ve manipülasyonlarda bulunduğu gerekçesiyle lisansını iptal etmişti.