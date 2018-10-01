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Cezasının infazı ertelenen Enis Berberoğlu yemin etti

5 yıl 10 aylık cezası Yargıtay tarafından ertelenen CHP milletvekili Enis BerberoğluMeclis Genel Kurulu'nda yemin etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
Cezasının infazı ertelenen Enis Berberoğlu yemin etti

5 yıl 10 aylık cezasının infazı ertelenen Enis Berberoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin etti.

Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın YönetmeniCan Dündar'a verdiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almış, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

Tahliye kararı

Yargıtay, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

Yemin etti

Milletvekili seçildiği için 5 yıl 10 aylık cezasının infazı ertelenen Enis Berberoğlu TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek göreve başladı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
  1. chp
  2. Enis Berberoğlu
  3. TBMM

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