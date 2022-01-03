Cezası 14 bin 982 TL! Son tarih 14 Ocak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpekleri tehlike arz eden hayvanlar listesine dahil edildiğini açıklamıştı. Tehlike arz eden bu köpek ırkların kısırlaştırılması, aşılarının yapılması, mikroçip ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasının ardından il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerince kayıt altına alınacak.

Kurallara uymayanlara para cezası

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü de "tehlikeli ırk" olarak nitelen köpeklerin kısırlaştırılması ve mikroçip uygulaması için son günün 14 Ocak 2022 olduğunu hatırlatarak hayvan sahiplerini uyardı. 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırma ve kayıt işlemini tamamlamayan söz konusu köpek ırklarının sahiplerine hayvan başına 14 bin 982 TL idari para cezası uygulanacak ve yasak ırk hayvanlarına el konulacak.

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, “İlçemizde yaşayan sahipsiz can dostlarımızın sağlıklı yaşamaları için iç/dış parazit ve kuduz aşılarını, hafta içi her gün saat 14:00-16:00 arası ücretsiz olarak Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezimizde yaptırabilirsiniz” denildi.