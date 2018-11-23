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"Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz:"(PFDK kararları hakkında) İnşallah bu cezalar bizi kenetlendirip, daha da birbirimize bağlayacak"

23 Kasım 2018 Cuma 20:54
"Cezalar hayırlı, uğurlu olsun"


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kendisine, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolculara verdiği cezalarla ilgili, "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu cezalar bizi kenetlendirip daha da birbirimize bağlayacak." dedi.

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılı takımın Atiker Konyaspor'la Türk Telekom Stadı'nda oynadığı maçı, cezası nedeniyle statta izleyemedi.

Karşılaşmayı Levent Galatasaraylılar Evi'nde izleyen Cengiz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Cezalar hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bu cezalar bizi kenetlendirip daha da birbirimize bağlayacak. Sadece bu yıl değil, önümüzdeki yıllarda 22, 23, 25, 100. yıldızımızı da takacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmadan önce, cezalı olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le de görüştüklerini dile getiren Cengiz, "Kendisini kutladık, başarılar diliyoruz. Hocam ve biz sahada olamasak da, kendimiz oradayız. Milyonların içindeyiz, biz onlarla onlar da bizle beraber." değerlendirmesinde bulundu.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:54
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