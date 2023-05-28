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Gündem Cezaevini boylayan o provokatör CHP'nin sandık görevlisi çıktı!
Gündem

Cezaevini boylayan o provokatör CHP'nin sandık görevlisi çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 18:36:00 - 2023-05-28 18:40:51
Cezaevini boylayan o provokatör CHP'nin sandık görevlisi çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü' sırasında halkı sokağa çağırarak kaos çıkarmak isteyen ve cezaevine gönderilen Şenay Günaydın'ın CHP Ataşehir İlçe Teşkilatında görevli olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Ataşehir İlçe Teşkilatında görevli olduğu tespit edilen Şenay Günaydın'ın 29 Haziran 2017 yılında vatandaşları sokağa çağırarak provokasyon içerikli olduğu iddia edilen videosu ile ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Günaydın hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik" kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halkı sokağa çağırmıştı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianamede, Şenay Günaydın'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü' sırasında İstanbul Maçka Parkı'nda yaptığı tespit edilen bir açıklamasının sosyal medyaya düştüğü kaydedildi.

Açıklamasında, "Aileler duyarlı olsun, çoluğunu çocuğunu sokağa döksün… Kimseye merhametim yok artık" ifadelerinin kullanıldığı kaydedilmişti.

CHP'nin sandık görevlisi çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vatandaşın oy kullanmaya gittiği İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Şenay Günaydın'ın sandıkta CHP tarafından Sandık Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.
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