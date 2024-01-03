Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Fatih Altaylı'ya ultraslan tokadı
Ortalıkta 'gazetecim' diye dolanan Fatih Altaylı ultraslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultraslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.
T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.
SABAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?
Sabahattin Şirin, Ultraaslan'ın ve Galatasaray'ın tribün lideri olarak bilinmektedir.
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Bir platformda Sebahattin Şirin'le ilgili şu ifadeler yer almaktadır:
"Türk tribünlerinin reisi olarak kabul edilir. şahısımın da şahit olduğu bir olayı anlatmak isterim: bundan iki sene önce haznedar da çıkan bir kavgada yaklaşık 30 kişi bıçaklarla falan birbirine girmişti. kimse kimseyi tınlamıyor. polismiş, çevik kuvvetmiş.. en sonunda oradan birisi bağırdı: '' beyler reis geliyor'' saniyenin 10 da 1 i hızında meydan boşaldı şaşırmıştık."
FATİH ALTAYLI SABAHATTİN ŞİRİN'E NE DEDİ?
Fatih Altaylı, Habertürk'te kaleme aldığı yazısında Sabahattin Şirin'i Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendirdi.
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