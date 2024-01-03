  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Fatih Altaylı'ya ultraslan tokadı
Gündem

Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Fatih Altaylı'ya ultraslan tokadı

Yeniakit Publisher
2024-01-03 16:41:00 -
Cezaevini boylayabilir! Galatasaraylı Fatih Altaylı'ya ultraslan tokadı

Ortalıkta 'gazetecim' diye dolanan Fatih Altaylı ultraslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası aldı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, gazeteci Fatih Altaylı'yı Galatasaray tribün oluşumu ultraslan lideri Sabahattin Şirin’e hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırdı.

T24'ün aktardığı habere göre mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması talebini de reddetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf Mahkemesi) gönderilen karar onanırsa Altaylı hakkındaki 7 ay hapis cezası kesinleşecek.

SABAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?

Sabahattin Şirin, Ultraaslan'ın ve Galatasaray'ın tribün lideri olarak bilinmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir platformda Sebahattin Şirin'le ilgili şu ifadeler yer almaktadır:

"Türk tribünlerinin reisi olarak kabul edilir. şahısımın da şahit olduğu bir olayı anlatmak isterim: bundan iki sene önce haznedar da çıkan bir kavgada yaklaşık 30 kişi bıçaklarla falan birbirine girmişti. kimse kimseyi tınlamıyor. polismiş, çevik kuvvetmiş.. en sonunda oradan birisi bağırdı: '' beyler reis geliyor'' saniyenin 10 da 1 i hızında meydan boşaldı şaşırmıştık."

FATİH ALTAYLI SABAHATTİN ŞİRİN'E NE DEDİ?

Fatih Altaylı, Habertürk'te kaleme aldığı yazısında Sabahattin Şirin'i Sinan Ateş cinayetiyle ilişkilendirdi.

Dedeman Otel’in beceriksizliğini Fatih Altaylı savunmaya kalktı
Dedeman Otel’in beceriksizliğini Fatih Altaylı savunmaya kalktı

Gündem

Dedeman Otel’in beceriksizliğini Fatih Altaylı savunmaya kalktı

Fatih Altaylı kustu! Ağzından köpükler saçarak yalan söyleyenin sonu
Fatih Altaylı kustu! Ağzından köpükler saçarak yalan söyleyenin sonu

Gündem

Fatih Altaylı kustu! Ağzından köpükler saçarak yalan söyleyenin sonu

Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"
Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"

Gündem

Fatih Altaylı, merhum Hasan Karakaya'nın yazısını akıllara getirdi: "O.....’nun çocuğu' değil, 'o..... çocuğu"

Fatih Altaylı'ya büyük şok
Fatih Altaylı'ya büyük şok

Gündem

Fatih Altaylı'ya büyük şok

Fatih Altaylı kıvırdı
Fatih Altaylı kıvırdı

Gündem

Fatih Altaylı kıvırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23