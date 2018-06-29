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Cezaevine gönderilen şüpheli, Eylül'ü arama çalışmalarına katılmış

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları devam ediyor.

29 Haziran 2018 Cuma 14:59
Cezaevine gönderilen şüpheli, Eylül'ü arama çalışmalarına katılmış

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada, Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oynamak için evden çıktı.

En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen aramalara karşın küçük kızın izine rastlanmadı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Yağlıkara ailesinin komşusu Uğur Koçyiğit tutuklandı. Jandarma, Uğur Koçyiğit'in el konulan otomobilinde bulunan bir saç teli ile yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Eylül'ün yakınlarından alınan DNA örnekleriyle Koçyiğit'in aracının koltuğunun yıkanan bölümünde ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin uyuştuğu saptandı.

Bunun üzerine ekipler, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Cezaevinde bulunan Uğur Koçyiğit'in vereceği ifade sonrası, ekiplerin Eylül'ün izini süreceği belirtildi. Ekipler dün gece de Uğur Koçyiğit'in evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal incelemede bulundu.

Koçyiğit'in gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Bu arada, Uğur Koçyiğit'in, geçen hafta bugün kaybolan Eylül'ü arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Gün boyu süren çalışmalarda yer alan Koçyiğit'in akşam da Polatlı ilçe merkezine gittiği ifade edildi. Yağlıkara ailesinin ise bu durumdan şüphelenip jandarmaya ilettiği belirlendi.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Öte yandan, Yağlıkara ailesinin ve yakınlarının da umutlu bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Kızım bir haftadır yok, halen bulunamadı. Devletimize güveniyoruz, yavrumu öyle ya da böyle getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Bu caniler bulunsun. Umudum var, yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı verdi, bir daha verecek inşallah. Ona eminim" dedi.

AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışmalarını yürüttükleri ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:59
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