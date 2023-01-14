Cezaevinden tehditler savurdu! Selahattin Demirtaş halkın yüzde 52'sini darbecilikle suçladı
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden hayallerini anlattığı hadsiz bir Twitter mesajı paylaştı.
Yeniakit.com.tr
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden haddi aşan ifadelerle tehdit dolu bir mesaj paylaştı.
Hayalini kurduğu Türkiye'yi anlatan Demirtaş, halkın yüzde 50'den fazlasını darbecilikle suçladı.
"Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir." diyen Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı hedefe koyarak şöyle devam etti:
Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim.