  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cezaevinden tehditler savurdu! Selahattin Demirtaş halkın yüzde 52'sini darbecilikle suçladı
Siyaset

Cezaevinden tehditler savurdu! Selahattin Demirtaş halkın yüzde 52'sini darbecilikle suçladı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden hayallerini anlattığı hadsiz bir Twitter mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 00:57:00 -
Cezaevinden tehditler savurdu! Selahattin Demirtaş halkın yüzde 52'sini darbecilikle suçladı

 Yeniakit.com.tr 

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden haddi aşan ifadelerle tehdit dolu bir mesaj paylaştı.

Hayalini kurduğu Türkiye'yi anlatan Demirtaş, halkın yüzde 50'den fazlasını darbecilikle suçladı.

"Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir." diyen Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı hedefe koyarak şöyle devam etti:

Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23