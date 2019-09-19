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Cezaevinden kaçan zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Kars'ta çeşitli suçlardan aranan cezaevi firarisi, uyuşturucuyla yakalandı.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:38
Cezaevinden kaçan zanlı uyuşturucuyla yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır Kapalı Cezaevinden firar eden, uyuşturcu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, silahla konutta yağma, hırsızlık gibi suçlardan da aranan C.A'yı bir süre takibe aldı.

Düzenlenen operasyonla yakalanan C.A'nın üzerinde 16 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeyesevk edilen C.A. cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:38
  1. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri
  2. Diyarbakır Kapalı Cezaevi
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  4. uyarıcı madde ticareti yapmak
  5. kars

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