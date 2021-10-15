  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cezaevinden izinli çıkıp adam öldürdü
Yerel

Cezaevinden izinli çıkıp adam öldürdü

Bolu’da cezaevinden izinli çıkan Mustafa Kemal Ç. yol verme kavgasında bir temizlik işçisini bıçakla öldürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 16:11:00 -
Cezaevinden izinli çıkıp adam öldürdü

Bolu'daki olay, gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler mahallesi Karanfil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Ç. yanında buluna bıçakla Kayaalp’i bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle temizlik işçisi kanlar içinde yerde kaldı. Kayaalp’in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Turgay Kayaalp’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Zanlı, kaçtığı otomobille D-100 Karayolu üzerinde yakalandı. 11 ayrı suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.’nin, "Uyuşturucu madde ticareti” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hüküm giydiği ve olay günü Bolu T Tipi Cezaevi’nden pandemi sebebiyle izinli olarak çıktığı belirlendi.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akşener'in yeni tiyatrosu!
Siyaset

Akşener'in yeni tiyatrosu! "Gariban çiftçi çocuğu" bakın kimin çocuğu çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak siyasi propaganda yaptı...
15.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

IMF de ‘yüzde 9’ dedi
Ekonomi

IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim 2021 sayısını ‘Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay