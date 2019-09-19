0553 313 94 23

Cezaevinden izinli çıkan koca, eski eşini önce bıçakladı sonra kızgın yağ ile yaktı!

İstanbul'da cezaevinden izinle çıkan vicdansız bir koca, iki çocuğunun annesi olan eski eşini önce bıçakladı sonra da çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktü. Vücudunun büyük bölümü yanan kadın yoğun bakımda tedavi görüyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:52
Cezaevinden izinli çıkan koca, eski eşini önce bıçakladı sonra kızgın yağ ile yaktı!

Olay, geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Küçükçekmece Halkalı'da yaşandı. 28 yaşındaki Kübra T., Ersin Ü. ile 6 yıl birlikte yaşadı. 5 ve 3 yaşlarında iki çocukları olan çift, 1,5 yıl önce ayrıldı. 40 yaşındaki Ersin Ü. bu sırada hırsızlık suçundan cezaevine girdi. Ersin Ü., geçtiğimiz hafta cezaevinden bir haftalığına izinli çıkarak genç kadının iş yerine gitti. İddiaya göre genç kadın, Ersin Ü.'nün barışma teklifine olumsuz yanıt verdi. Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan Ersin Ü., ertesi gün sabah saatlerinde Kübra T.'nin oturduğu eve geldi. Ersin Ü. balkon kapısından gizlice eve girdi.

Önce bıçakladı sonra kızgın yağ döktü

Mutfağa yönelen Ersin Ü., tezgahtaki sıvı yağı çaydanlığın içine boşalttı. Ersin Ü., çaydanlığa doldurduğu yağı ocağa koyarak ısıttı . Tezgahtan bir bıçak da alan Ersin Ü., kadının uyuduğu odaya girdi. Kübra T.'yi uyandıran Ersin Ü. iddiaya göre "Bana yar olmuyorsun, başkasına da olma" diyerek kadını önce bacağından bıçakladı, ardından kafasından aşağı kızgın yağ döktü. Kadının çantasında bulunan bir miktar parayı da çaldığı öne sürülen saldırgan kaçtı.

"İdam istiyoruz"

28 yaşındaki genç kadının kolları, yüzü ve göğsü dökülen yağ ile yandı. Yaralı kadın, can havliyle polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kübra T., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümü yanan Kübra T.'nin tedavisi sürerken, bileğinin kesilme riski olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan geç kadının halası, "Eski kocası hapisteydi, 1 hafta izinli çıkmış. Çocuklarını gördü. Pazar günü de kızgın yağ ile yaktı. 'Bana yar olmuyorsun, başkasına da yar olma' diyerek yaktı. Daha önce de aralarında problem oluyordu. Evinin eşyalarını falan satmıştı. Hem yaktı, hem de parasını aldı gitti. İdam edilmesini istiyoruz. Bizim duyduğumuza göre tekrar cezaevinde şu an. Kübra'nın kollarındaki damarlar açılmazsa kesilebilirmiş. Bir an önce iyileşmesini istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" diye konuştu.

Olay sonrası kaçan Ersin Ü.'nün tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:52
  1. kızgın yağ

YORUM YAZ

  • Karaca KurtKaraca Kurt1 sa önce
    Memleket Teksas gibi ama sayın reisimizin umurunda bile değil! Bi de çıkıp “idam kararı Meclis’ten geçip önüme gelirse ben imzalarım” demiyor mu! Sen Ak parti genel başkanı değil misin? Ver partine talimatı idamı Meclis’ten geçirsin! Milletin zekasıyla alay etmek de nedir!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sergen Yalçın: G.Saray'ı yenmek için her şeyi yapacağız
  1. Sergen Yalçın: G.Saray'ı yenmek için..
  2. Mansur Yavaş hakim karşısında hesap..
  3. 2019 Teknofest ne zaman sona erecek?
  4. Dün Başkan Erdoğan ile görüşen Şamil..
  5. Kayserispor'dan "vefa" çağrısı
  6. Fenerbahçe'de Moses ve Isla sevinci!
  7. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den..
  8. Bölüm başı 270 bin isteyen Kıvanç..
  9. Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına..
  10. Meteoroloji'den 'kimyasal' yağmuruyla..
  11. Evini soyan maskeli hırsızın kim..
  12. EYT çıkıyor mu?
  13. EYT çıkıyor müjdesi Erdoğan EYT..
  14. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden HDP..
  15. Japonya'nın en zengin insanı Yanai:..
  16. Çanakkale'de 102 göçmen yakalandı
  17. Küçükçekmece'de korkutan yangın
  18. Galatasaray 26 maç sonra gol yemedi
  19. Eski CHP Kırşehir İl Başkanı kalp..
  20. USASEM Başkanı'ndan Alevilik mesajı:..
Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
Erdoğan açıkladı: Bir zam daha yapacağız!
İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi

Günün Karikatürü

19 Eylul 2019
Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
"TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
"TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!