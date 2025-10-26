Cezaevinden firar eden katil yakalandı! Gizem Erdoğan Kartal’da tutuklandı
İstanbul Kağıthane’de nişanlısı olan uzman çavuşu beylik tabancasıyla vurarak öldüren ve cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, Kartal’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanmasının ardından Erdoğan’ın tekrar adli mercilere sevk edildiği bildirildi. Olay, Kağıthane’de büyük yankı uyandırmış ve kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.
İstanbul Kağıthane’de birlikte yaşadığı uzman çavuş nişanlısını beylik silahıyla vurarak öldüren ve cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, Kartal’da yakalandı.
Kağıthane’de birlikte yaşadığı Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş rütbesindeki Zeynel Yıldırım’ı beylik tabancasıyla öldüren nişanlısı Gizem Erdoğan’ın ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava 2022 yılında karara bağlanmıştı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Gizem Erdoğan’ın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti. Cezaevinden firar eden ve 4 Temmuz 2025’ten beri aranan Gizem Erdoğan, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Kartal’da yakalanarak gözaltına alındı.
Dünya
İrlanda'nın yeni Cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu: Üçüncü kadın lider tarihi bir zafer kazandı