Cezaevindeki patlama sesi polisi alarma geçirdi Konya'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak daha sonra patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Kuzgunkavak Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.