0553 313 94 23

Cezaevindeki patlama sesi polisi alarma geçirdi

Konya'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak daha sonra patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Cezaevindeki patlama sesi polisi alarma geçirdi

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Kuzgunkavak Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:08
  1. 112 Acil Çağrı Merkezi
  2. Açık Ceza İnfaz Kurumu
  3. itfaiye ekipleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde!
    1. Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde!
    2. Gezginler, Van’ın güzellikleri..
    3. Sahte temizleme yazılımı kurbanlarının..
    4. Alfa Romeo’da nakit avantajı
    5. Yüzmek için dereye girdi, cansız..
    6. Faydalı böceklerle ormanlar koruma..
    7. Annesini öldürdüğü iddia edilen..
    8. KYK yurt başvuruları ne zaman 2019
    9. Sattıkları uyuşturucu hapla 25..
    10. Yasak bitti yeni sezon açıldı
    11. Sanofi PharmUp sağlıkta yenilikçi..
    12. Binali Yıldırım: "Türklerin de..
    13. Vali Yazıcı Edremit’te yatırımları..
    14. Hidayet Türkoğlu: "İnşallah sorunsuz..
    15. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum..
    16. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    17. Adalet Bakanı Gül: "Hak ettikleri..
    18. ‘Rus Gelir Aşka’ Sahnelendi
    19. Giresunspor, 1 Temmuz'da topbaşı yapacak
    20. Araç motoruna sıkışan yavru kedi..
    21. Bartın’da motosiklet şarampole..
    22. “Türkiye’deki Sisi’lere yol açılır”
    23. "Yerli ve Milli Tıbbi Cihaz Strateji..
    24. Gaziosmanpaşa’da yaz spor okulları..
    25. Evinden çıkan tarihi eserler şaşırttı
    26. Mehmet dedenin gözyaşları "sel" oldu
    27. DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusu..
    28. Kent Tarım’da ilkbahar dönemi sona erdi
    29. Sungurlu arıtma tesisini sele teslim..
    30. Doğal yağlarla yaşlanmaya dur deyin!
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!
    Erol Mütercimler'den Binali Yıldırım hakkında skandal sözler!