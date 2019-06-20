Cezaevindeki patlama sesi polisi alarma geçirdi
Konya'daki Açık Ceza İnfaz Kurumu'na, kazan dairesinde patlama olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak daha sonra patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı ortaya çıktı.20 Haziran 2019 Perşembe 12:08
112 Acil Çağrı Merkezi'ne, saat 10.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Kuzgunkavak Mahallesi Sultan Veled Caddesi'ndeki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kazan dairesinde patlama meydana geldiği ve yaralıların olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gitmesiyle patlama olmadığı, cezaevinde tatbikat yapıldığı anlaşıldı.
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