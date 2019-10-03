0553 313 94 23

Cezaevindeki FETÖ'cüler birbirlerine ajan testi yapıyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yapılan soruşturmalarda tutuklanarak cezaevine giren FETÖ üyelerinin, koğuş ve yaşam alanlarında birbirlerinin ajan olduğunu düşünerek uzun süre iletişim kurmadıkları ortaya çıktı.

03 Ekim 2019 Perşembe 15:41
Cezaevindeki FETÖ'cüler birbirlerine ajan testi yapıyor

Örgütün cezaevlerinde farklı bir strateji izlediği, yeni tutuklananlara ilk aşamada ajan muamelesi yaparak dışladığı tespit edildi.

Örgütün üst seviye mensuplarının, cezaevine yeni giren FETÖ´cü tutuklulara ajan testi yaptığı, testi geçenleri aralarına kabul ettiği belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, FETÖ´nün itirafçı sayısını daha fazla yükseltmemek, cezaevlerindeki mensuplarına moral vermek için çabaladığı ancak buna rağmen cezaevlerinde çözülmelerin arttığı, çok sayıda itirafçı başvurusu yapıldığı bildirildi.

Hareket alanları yurtdışı

Güvenlik kaynakları, soruşturmaların, örgütün Türkiye´den yurtdışına kaçmaya çalışan üyeleri ile kripto diye adlandırılan mensuplarının üzerine yoğunlaştığını belirtirken, terör örgütünün maddi kaynaklarını ve etkinlik alanlarını ise başta Avrupa, Balkanlar ve Afrika ülkelerine taşıdığı değerlendirmesi yaptı. Terör örgütünün ABD ve Avrupa'da Türkiye aleyhine manipülasyon ve propagandayı sürdürdüğünü ifade eden güvenlik kaynakları, ülke içinde örgütlenme ve faaliyet yürütme kabiliyetini kaybettiğini dile getirdi.

Kuryerli haberleşme

Örgütle ilgili çok sayıda adli soruşturma, polis ve jandarma operasyonu hazırlığı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, operasyonların planlandığını ve sıraya alındığını söyledi. Yakalanan örgüt üyelerinden önemli kısmının itirafçı olmak istediğini belirten güvenlik kaynakları, örgütle ilgili isim, adres, örgüt bağlantıları gibi somut ve yeni bilgiler verebilenlerin itirafçı olarak kabul edildiğini vurguladı. Güvenlik kaynakları, örgütün, ankesörlü telefon hatlarını uzun zamandır kullandığını, özellikle kripto olarak eğitilen ve yerleştirilen üyelerinin hiçbirinde ByLock, Bank Asya, okul, dershane gibi bağlantılar bırakılmadığını, buna rağmen gizlendiğini düşünen birçok örgüt üyesinin izleme ve takip altında olduğuna dikkat çekti. Güvenlik kaynakları ayrıca, FETÖ´cü teröristlerin yakalanmamak için kuryeli haberleşme yöntemini kullandıklarını, haberleşme için şehir dışı yolculuk bile yaptıklarını; dikkat çekmemek için AVM, kafe ve restoranlar kullandıklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 15:41
  1. FETÖ
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. Avrupa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK kanalına röportaj veren Gürsel Tekin kendini savundu
    1. PKK kanalına röportaj veren Gürsel..
    2. Amasya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    3. Paris Emniyetinde saldırı! Ölüler var
    4. Metin Feyzioğlu'ndan yargı reformu..
    5. ABD basını tüm dünyaya duyurdu!..
    6. Balıkesir'de 98 düzensiz göçmen..
    7. Meteoroloji dikkat çeken uyarı: Yarın..
    8. Ölen arkadaşı için mezar kazmak..
    9. İstanbul depremi esnasında..
    10. Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması
    11. EYT son dakika gelişmesi: EYT, şartlı..
    12. Cezaevindeki FETÖ'cüler birbirlerine..
    13. Başkentte silahla yaralama! Eski..
    14. Büyükelçi, Erdoğan'a güven mektubu sundu
    15. Falcao ve Muriqi Etnospor'da karşı..
    16. Rapor parası nasıl alınır? Rapor..
    17. Erkan Akçay, yeniakit.com.tr’ye..
    18. Türkiye’den korkan Yunanistan..
    19. Fatih Portakal'ın "ifade özgürlüğü"..
    20. Almanya'daki camiler kapılarını..
    21. Çanakkale'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
    22. Ekrem İmamoğlu kendisini..
    23. Sosyal medya yıkıldı! Alpay Özalan,..
    24. Uykudaki kocasına bakın ne yaptı
    25. Bursa'da uyuşturucu operasyonu! Çok..
    26. Hatay'dan acı haber! 2 asker şehit
    27. Dünyayı ayağa kaldıran denemeyi..
    28. Sevda Türküsev ‘Kadını korumak adına..
    29. Kraliyet ailesinde büyük çatlak!..
    30. Aksaray'da çocuk parkında korkutan..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    4 araştırma şirketi anket sonuçlarını açıklandı! İşte partilerin son oy oranları
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Katil Esed rejimi aklınca şart koşup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor