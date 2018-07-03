Cezaevindeki babasını görmeye giden zanlıya cezaevi yolu gözüktü
Trabzon'da cezaevinde bulunan babasını ziyarete giden İshak Ö.'nün çeşitli suçlardan arandığını belirleyen polis, zanlıyı gözaltına aldı.03 Temmuz 2018 Salı 15:40
Alınan bilgiye göre, İshak Ö. (32), Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki babası Aydın Ö'nün ziyaretine gitti.
Cezaevindeki kimlik kontrolünde, İshak Ö. hakkında Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan yakalama kararı bulunduğu belirlendi.
Gözaltına alınan İshak Ö, cezaevinde görevli jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi.
İshak Ö'nün, "emniyeti suistimal, nitelikli hırsızlık, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.
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