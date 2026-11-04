Cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret edip AİHM kararlarını hatırlattılar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. DHA'nın haberine göre ziyaretin ardından düzenlenen basın açıklamasında Hatimoğulları'na EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu eşlik etti.

Hatimoğulları açıklamada, Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın suçsuz yere tutuklu olduğunu öne sürdü ve iki ismin serbest bırakılması gerektiğini savundu. İkisi hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi büyük dairesinin kararları bulunduğunu, Türkiye'nin itirazlarının mahkemece reddedildiğini ve aynı kararın yeniden çıktığını söyledi.

DEM Parti'li eş genel başkana göre karar, arkadaşlarının hukuki olarak yargılanmasının yanlış olduğunu gören bir karar. Hatimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani hukuki bir karardır, AİHM'in kararı. Ve Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak AİHM'in kararlarını uygulamak gibi bir görev ve sorumluluğu vardır. Bu görev ve sorumluluk hukuki bir sorumluluktur."

Demirtaş'tan Türkiye halklarına selam

Hatimoğulları, Demirtaş'ın barış ve demokratikleşme süreci için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Demirtaş'ın "zihniyle, duruşuyla, çok canlı, dipdiri" durduğunu belirten Hatimoğulları, onun kendilerine "Dışarıda beni soran bütün insanlara selamlarımı, sevgilerimi iletin. Bütün Türkiye halklarına selamlarımı ve sevgilerimi iletin" dediğini aktardı.

Görüşmede Demirtaş'ın süreci heyetle birlikte değerlendirdiğini, görüş ve önerilerini kendileriyle paylaştığını kaydeden Hatimoğulları, "son derece verimli bir görüşme oldu" ifadesini kullandı.

"Mücadelemiz devam edecek"

Hatimoğulları, barış süreci için kendi mücadelelerinin de süreceğini dile getirdi. "2 yıldır başlayan barış ve demokratik toplum süreci"nin başarıya ulaşması için hem cezaevindeki arkadaşlarının hem de dışarıdakilerin çalışmalarını olanca gücüyle sürdürdüğünü söyledi. DEM Parti'li başkan, Türkiye halklarının özlemini duyduğu demokratik bir Türkiye için mücadelenin devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.