Cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izin süreleri ne oldu?
Açık cezaevi izinleri kaç ay uzatıldı? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin süreleri ne oldu? Cezaevine yakınları bulunan denetimli serbestlik ile açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazananların dört gözle beklediği cezaevi izin sürelerine ilişkin Adalet Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Peki cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
Açık cezaevi izinlerine ilişkni son dakika açıklaması CTE'den geldi. Cezaevi izinleri belli oldu. Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle bitiyordu. Açık cezaevi izinlerinde sürenin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik açıklama için gözler Adalet Bakanlığında çevrilmişti. Adalet Bakanlığından beklenen açıklama geldi.
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Kovid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.
Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?
Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.