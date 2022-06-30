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Medya Ceza'dan Sagopa Kajmer müjdesi
Medya

Ceza'dan Sagopa Kajmer müjdesi

Birbirlerine küs olan Ceza ile Sagopa Kajmer arasında buzlar eriyor. Konuyla ilgili rapçi Ceza'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 17:38:00 -
Ceza'dan Sagopa Kajmer müjdesi

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam Ceza sahne aldı. Ceza, senelerdir küs olduğu Sagopa Kajmer ile ilgili konuştu.

Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceza Sagopa Kajmer ile barıştıkları iddialarına “Barış derken aramızda zaten bir savaş yok. Eskiden böyle bir diss’leşiyorduk, geçti gitti. Barış, savaşan insanlar birbirine saldıran insanlar için barış denir. Bizde sadece dargınlık var zaman ne gösterir bilmiyorum ki ama kötü bir durum yok. Sevenlerimize zaten daha fazla saygı duymaya başladık. Sevenlerimize de güzel müzik üretmeye onları birleştirmeye devam ediyoruz. Dediğimiz gibi dostane şeyler artık olgunlaştık. Yaşımız 40 – 50’ye dayandı. Düşmanlığın küskünlüğün haricinde bir de yaptığımız çok iyi işler var. Onların hepsini çöpe atmamakta gerekiyor, hatırlatmakta gerekiyor. Zaman zaman biz de yapıyoruz böyle şeyleri” sözleriyle cevap verdi. Ceza sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 20 sene önce Sagopa Kajmer ile beraber çıkarttıkları “Med Cezir” albümün yıl dönümünü kutlamıştı. Sagopa Kajmer’in bu paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında yer vermesi dikkat çekmişti.

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