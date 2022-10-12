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Gündem Ceza yiyen taksicinin polise söyledikleri "Yuh" dedirtti! Atın bunu içeriye, çürüsün
Gündem

Ceza yiyen taksicinin polise söyledikleri "Yuh" dedirtti! Atın bunu içeriye, çürüsün

Taksim Meydanı'nda polis ekiplerinin denetiminde ceza yiyen taksici, "Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 15:08:00 -
Ceza yiyen taksicinin polise söyledikleri "Yuh" dedirtti! Atın bunu içeriye, çürüsün

İstanbul'da taksici vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kısa mesafeye yolcu almayan, uzun yol dolaştıran taksiciler bu kez de görevini yapan trafik polislerine söyledikleriyle gündemdeler. 

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi. 

Ters yönden dönmeye çalışırken polise yakalandı

Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi. Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı.

Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi. 

 

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Yorumlar

Deli İbo

Taksiciler minibüsçülerin yanında 7 kere Zemzem Suyu ile yıkanmıştır. Esas birde bu minibüsçülerin denetleyin bakalım. Adamlar trafiğin PKK'sı, ayrı bir cumhuriyet, ayrı bir devlet. Çoğu alkol ve madde bağımlısı. Hiç bir şey söylenilmiyor, anında kavga, döğüş, hakaret, dayak kötek.

a.d

Aşağılık ….İNşallah kastettiğin şey senin başına gelir. Aşağılık hırsız taksici.(Sadece sen)
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