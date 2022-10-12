Ceza yiyen taksicinin polise söyledikleri "Yuh" dedirtti! Atın bunu içeriye, çürüsün

İstanbul'da taksici vakalarına bir yenisi daha eklendi. Kısa mesafeye yolcu almayan, uzun yol dolaştıran taksiciler bu kez de görevini yapan trafik polislerine söyledikleriyle gündemdeler.

İstanbul Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde ticari taksilere yönelik denetim yapıldı. Bu çerçevede, taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri ve taksi şoförlerinin belgeleri tek tek kontrol edildi.

Ters yönden dönmeye çalışırken polise yakalandı

Yapılan denetimlerde, telefonla konuşan bir sürücüye 427 lira, yol ortasında yolcu alıp indiren sürücüye 196 lira, trafik işaret ve levhalarına uymayan sürücüye 196 lira ceza kesildi. Ters yönden dönmeye çalışırken polis ekiplerine yakalanan 34 TAT 02 plakalı ticari taksi sürücüsü ise 196 lira ceza yazıldı.

Cezaya tepki gösteren sürücü, polis ekiplerine ‘Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz’ diyerek tepki gösterdi.